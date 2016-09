ASC toont veel veerkracht tegen SJZ

OEGSTGEEST - De eerste weken van het seizoen zijn bij ASC meestal chaotische tijden. Meer dan doorgaans bij andere clubs het geval is, verstoren de start van het universiteitsjaar en late vakanties de plannen van de ambitieuze trainer. Toch won een verrassend veerkrachtig ASC een puntje tegen SJZ.

Door Joris Zandbergen - 11-9-2016, 21:31 (Update 11-9-2016, 21:31)

De club uit Oegstgeest is het inmiddels gewend, het rommelige begin bij het eerste team. ,,Die gaan over een paar maanden pas draaien, dat is altijd zo’’, zei voorzitter Hans Schiphorst voor de wedstrijd...