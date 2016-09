Domper SJC na een heerlijke pot voetbal

NOORDWIJK - Veel frustrerender kan een voetballer niet verliezen. Met 89:45 op de klok vloog de bal langzaam het doel in, over keeper Kevin Schelvis heen. De spits van RKHVV maakte beheerst de 0-1, SJC verslagen achterlatend.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 11-9-2016, 21:35 (Update 11-9-2016, 21:35)

,,Ik heb hier geen woorden voor”, was alles dat middenvelder Raymond van Heijningen in eerste instantie kon uitbrengen. ,,We wilden op het laatst toch de 1-0 forceren en stonden misschien te ver naar voren. De veldbezetting was even niet goed en met één steekbal waren...