LSVV ’70 wint, en dat is vooral tot de eigen verbazing

ZATERDAG DERDE KLASSE - ,,Een zege die heel gelukkig tot stand is gekomen, maar daar zitten we niet heel erg mee”, verklaarde Freek Jansen na de door LSVV ’70 gewonnen tweestrijd tegen CVC Reeuwijk (2-1).

Door Hennie Kanbier - 11-9-2016, 21:41 (Update 11-9-2016, 21:41)

De Leidse ploeg is met deze overwinning al verder dan tijdens het vorige verblijf in de derde klasse. In het seizoen 2014-2015 werd er immers geen wedstrijd gewonnen.

Tegen de Reeuwijkers zag het er lange tijd ook niet goed uit, maar doelman Dammes Waasdorp voorkwam hoogstpersoonlijk dat...