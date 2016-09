Niels Langeveld doet heel goede zaken in Eurocup

LEIDEN - Autocoureur Niels Langeveld heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd om de eindzege in de SEAT Leon Eurocup. De Sassenheimer heroverde in Oostenrijk de koppositie in het klassement op zijn concurrent Stian Paulsen.

Door Hielke Biemond - 11-9-2016, 21:47 (Update 11-9-2016, 21:47)

Zijn doel was om op de Red Bull Ring het gat te dichten. In plaats daarvan veranderde een achterstand van veertien punten in een voorsprong van acht punten. ,,Dit is boven verwachting’’, sprak een opgetogen Langeveld. ,,En zo belangrijk, voor mijzelf en het team.’’

Tegenslag heeft hij...