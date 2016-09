Lugdunum koopt niets voor overwicht

KOUDEKERK AAN DE RIJN - Iedereen op sportpark De Grutolaan was het zaterdag in ieder geval over één ding eens. Lugdunum had over 90 minuten gezien absoluut met drie punten van het veld moeten stappen bij Koudekerk. Maar zoals een supporter het treffend en in onvervalst Leids zei: ’als je niet scoort, ken je niet winnen’.

Door Pim Scheffersportredactie@leidschdagblad.nl - 11-9-2016, 21:50 (Update 11-9-2016, 21:50)

Nederlands voetbal anno 2016 is optisch vaak heel aardig, verzorgd, met veel balbezit en wat halve kansen, maar als het er op aankomt, faalt ons land...