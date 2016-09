Docos wint stadsderby nipt

Foto Hielco Kuipers Danny Maaskant (links, Docos) zet Tolga Karpuz een voet dwars

LEIDEN - De stadsderby tussen de hoogst spelende Leidse zaterdagclubs is gewonnen door Docos. De thuisploeg won door een doelpunt van Tim Gonlag met de kleinst mogelijke marge van UVS. De koud ingevallen ex-speler van GHC baarde opzien met zijn rappe treffer, maar Thom Ligtvoet onderscheidde zich aan de andere kant in negatief opzicht. Het enige doelpunt en de rode kaart bleken beslissend in de soms vermakelijke tweestrijd.

Door Hennie Kanbiersportredactie@leidschdagblad.nl - 11-9-2016, 21:54 (Update 11-9-2016, 21:54)

