LOHC, Roomburg en Alecto winnen niet

HOCKEY - De mannenteams van LOHC, Roomburg en Alecto zijn er niet in geslaagd om de eerste competitiewedstrijd te winnen.

Door Tom Mentink - 11-9-2016, 21:55 (Update 11-9-2016, 21:55)

LOHC ging met 4-2 onderuit bij Phoenix. De Oegstgeestenaren kwamen nog wel op een 0-1 voorsprong via een benutte strafcorner van Rogier Haanraadts, maar daarna was de thuisploeg aan zet. Twee benutte corners voor rust en één aan het begin van de tweede helft brachten de ploeg uit Zeist op een 3-1 voorsprong. Via een counter kwam Phoenix ook nog op 4-1. Lars...