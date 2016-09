RCL is medekoploper na tweede overwinning op rij

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - TAVVverloor op eigen veld van CJVV en die nederlaag was voor trainer Niels Slottje volstrekt onbegrijpelijk.

,,Bijna een uur heb ik gekeken naar het beste TAVV onder mijn leiding en in die tijd hadden we ze op moeten vreten. Een moment na rust is uiteindelijk bepalend. Vervolgens waren we alle controle kwijt en was het plots 1-3 en dat tegen een tegenstander die we zoek speelden.” Voor de Ter Aarders had Jordy van den Hoorn halverwege de...