Lekker begin voor Foreholte

HANDBAL/WATERPOLO - Foreholte boekte in het eerste duel van het seizoen een prima 20-30 zege in het lastige uitduel tegen PSV. ,,Vooraf hadden we best angst, want vorig jaar hadden we het hier heel lastig. Maar we speelden nu niet eens ons beste spel en als je dan toch zo makkelijk wint, dan is dat wel geruststellend”, aldus de tevreden coach Ricardo Clarijs.

Wendy Smits was de beslissende factor bij de Voorhoutsen, terwijl ze op de bank begon en geen beste voorbereiding had. ,,Maar na twee belabberde schoten knalde ze er achter elkaar zes ballen in.’’ Daamee werd een 7-3 achterstand naar 7-9 omgebogen. Doordat Smits vervolgens dubbele dekking kreeg, ontstond ruimte voor vooral Dana Vincenten, die haar totaal op liefst elf kon zetten. Clarijs: ,,Deze start biedt zeker perspectief.”

Waterpoloërs Katwijk bekeren door

De reguliere competitie gaat pas volgende week van start, maar zaterdag werkten de waterpoloploegen uit de Leidse regio al de eerste bekerwedstrijden af. Katwijk tankte het nodige zelfvertrouwen met een flinke zege op derdeklasser Alkemade. De ploeg van trainer Bas Willemsen won met 23-8. Wim van Beelen maakte er vijf. Thomas van Ast was voor Alkemade trefzeker met vier goals.

De mannenploeg van LZ 1886 had veel meer moeite met een derdeklasser. Pas in de slotfase kon De Linge worden bedwongen: 11-10. Rory van Amsterdam nam vier treffers voor zijn rekening. De vrouwen van Katwijk bekeren ook door. DZT werd met 8-7 verslagen. Jeanine Kuyt had een beslissende rol. Zij scoorde in de slotfase tweemaal en hield bovendien een speelster van DZT in de laatste seconde van scoren af.