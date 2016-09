Myrthe van der Meer schakelt heel snel om

RIJNSBURG - Ongeveer een half uur had Myrthe van der Meer zondag om even om te schakelen. Van hockey naar tennis. Ze moest zich klaar maken voor de finale in de ’twee’ van het Young Lets Open bij Rijnkanters. Even daarvoor verloor Van der Meer met Noordwijk dames 1 bij Strawberries. Die nederlaag bleek goed verwerkt. Het achttienjarige multitalent schreef op de valreep nog een toernooi op haar naam.

Door Mart Spierdijksportredactie@leidschdagblad.nl - 11-9-2016, 22:36 (Update 11-9-2016, 22:36)

,,Zo, dat was een druk weekend’’, zei Van der Meer, kort na haar...