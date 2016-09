Sassenheimer Stan van Ruiten: Alles opzij voor waterpolo

Foto Orange Pictures/Gertjan Kooij Stan van Ruiten in actie tegen Spanje.

BODEGRAVEN - Bondscoach Jacob Spijker van Nederland onder 19 kijkt rond in het buitenbad van recreatiecomplex De Kuil in Bodegraven. De luxe van buiten trainen, de Leidenaar kan er niet aan wennen, half september. ,,Wat een geluk. De organisatie van het EK heeft best een risico genomen. Je moet er niet aan denken dat het 18 graden is en regent.’’

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 22:11 (Update 13-9-2016, 22:11)

De training volgt op een dramatische nederlaag tegen Spanje, maandagavond. Het werd 17-3 in zwembad Aquarijn in Alphen aan den Rijn. Nederland...