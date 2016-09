Nederlands basketbalteam op karakter naar thuiszege

Foto Taco van der Eb Worthy de Jong werd topscorer bij het winnende Oranje.

LEIDEN - Het Nederlands basketbalteam heeft met een zeer zwaarbevochten 98-88 zege op Denemarken gezorgd dat het minste tweede in zijn poule wordt.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 14-9-2016, 22:46 (Update 14-9-2016, 22:46)

Het team van bondscoach Toon van Helfteren had een verlenging nodig om de Denen op de knieën te krijgen, en nog langer spelen dan noodzakelijk was het laatste dat het vermoeide Oranje wilde. ,,Inclusief de voorbereiding spelen we vijftien wedstrijden in zes weken’’, zei Van Helfteren na afloop. ,,Bovendien werd de spoeling een beetje dun. Gelukkig kon Mohamed Kherrazi...