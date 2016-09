Waterpoloërs Katwijk krijgen het weer zwaar, LZ 1886 mikt op top drie

Archieffoto Taco van der Eb Armand van Beelen krijgt met eersteklasser Katwijk met moordende concurrentie te maken.

LEIDEN - De waterpoloërs van Katwijk hebben nog steeds gemengde gevoelens over het afgelopen seizoen. De zeekanters legden met 27 punten wel beslag op een prima zevende plek maar slaagden er pas in de ultieme slotfase in het vege lijf te redden. In de laatste wedstrijd van het seizoen werd BZ&PC verslagen. Net voldoende om het eersteklasseschap veilig te stellen.

Door Wim Siera - 15-9-2016, 16:31 (Update 15-9-2016, 16:31)

De Katwijkers hopen zich dit seizoen, dat zaterdag van start gaat, in een eerder stadium veilig te spelen. De concurrentie is echter...