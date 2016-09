WK endurance is net een marathon

Foto Lonneke Ruesink Joyce van den Berg: ,,Endurance ligt heel dicht bij het paard.’’

SAMORIN - 160 kilometer paardrijden. Dat staat Joyce van den Berg zaterdag te wachten in het Slowaakse Samorin. Daar wordt het WK endurance gehouden. De meest pure vorm van paardensport, vindt de Leidse. ,,Endurance ligt heel dicht bij het paard. In het wild rennen paarden ook hele afstanden.’’

Door Tessa de Wekkersportredactie@leidschdagblad.nl - 17-9-2016, 7:28 (Update 17-9-2016, 7:28)

Een endurance rit is een beetje te vergelijken met een marathon bij mensen, zegt Van den Berg (24). Voor zowel paard als ruiter is zo’n rit over 160 kilometer zwaar.

,,Er zijn mensen die zeggen:...