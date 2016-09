VVSB verslaat AFC

NOORDWIJKERHOUT - In een zinderende wedstrijd heeft VVSB met 3-2 gewonnen van titelkandidaat AFC. De ploeg uit Noordwijkerhout kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en gaf dat niet meer uit handen.

Door Redactie - 17-9-2016, 19:41 (Update 17-9-2016, 20:11)

Hij was al een keer dicht bij een treffer geweest toen Tim de Rijk VVSB na zeven minuten op 1-0 had gezet. De thuisploeg leek een paar minuten later de zege binnen te hebben nadat Giovalli Serbony met een weergaloos doelpunt de voorsprong verdubbelde.

Na de pauze deed AFC wat terug, maar even daarna was het wederom Sebony met opnieuw een schitterend doelpunt die de marge weer naar twee treffers bracht. AFC kwam in de slotfase nog terug tot 3-2, maar de thuisploeg gaf de zege niet meer uit handen.