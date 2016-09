FC Lisse morele winnaar in tegenvallende derby

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Jeffrey Jongeneelen wordt in de tang gehouden door Lissenaren Robert van Boxel en Lars Rauws.

RIJNSBURG - In een wedstrijd die geen winnaar kreeg noch verdiende, riep FC Lisse zich na afloop uit tot de morele triomfator. ,,We houden Rijnsburgse Boys op vijf punten en 0-0 op de Middelmors is zeker geen resultaat waarvoor je je hoeft te schamen’’, zo telde Robbert de Ruiter na afloop van de tegenvallende Bollenstreekderby zijn zegeningen. ,,Er zullen dit seizoen maar weinig ploegen zijn die er hier met de drie punten vandoor gaan.’’

Door Robert Toret sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 14:28 (Update 18-9-2016, 14:28)

Dat zijn ploeg door het gelijkspel de koppositie...