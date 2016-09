Nieuwkomer Docos grijpt de macht

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - Docos is na de derde speeldag de enige ploeg zonder puntverlies. Van Kethel Spaland werd met 0-2 gewonnen door de Leidse nieuwkomer in de tweede klasse. Het duel werd niet in Schiedam gespeeld omdat het nieuwe complex daar nog niet af is en zo won de Leidse ploeg de uitwedstrijd op eigen veld.

Door Hennie Kanbier - 18-9-2016, 14:36 (Update 18-9-2016, 14:36)

,,Best was het echter niet. Zij kregen al vroeg een rode kaart en daar zijn we slecht mee omgesprongen. Natuurlijk ben ik blij met de...