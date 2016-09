Lugdunum alleen op kop, slap Koudekerk onderuit

ZATERDAG DERDE KLASSE - Lugdunum won met 1-0 van Perkouw en dat was genoeg om de koppositie in te nemen. Toch was trainer Henk de Cler niet alleen maar content. ,,Het was eigenlijk weer hetzelfde liedje als in de voorbije weken. Eenmaal voor het doel willen we het te mooi doen en zo blijft een tegenstander in leven. Dat kan ons nog eens gaan opbreken.”

Door Hennie Kanbier - 18-9-2016, 14:41 (Update 18-9-2016, 14:41)

Toch bleek de treffer van Jochie Sebrechts dit keer voldoende voor de winst.

LSVV ’70 haalde een punt...