Katwijk koestert ongeslagen status

Foto Orange Pictures/Willem Jan Dijkdrent Katwijk-aanvoerder Robbert Susan heeft Everton Pires Tavares in de houdgreep.

KATWIJK - Soms voelt een punt sprokkelen aan als verlies, maar een andere keer is er juist minder reden om te mopperen over een puntendeling. In het nog prille seizoen kon Katwijk zich al voor de vijfde maal afvragen of de uitslag in balans een juiste weergave was van de krachtsverhoudingen. Het antwoord kwam van spelers en trainer en de 0-0 tegen Kozakken Boys werd over het algemeen beoordeeld, terecht ook, als een positief resultaat.

Door Hennie Kanbiersportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 15:03 (Update 18-9-2016, 15:03)

Ook na zes speelronden bleef Katwijk ongeslagen...