Giovialli Serbony velt vonnis over AFC

NOORDWIJKERHOUT - Alsof er een derby was gewonnen, zo groot was het feest in de kleedkamer van VVSB na afloop van het tweede divisieduel tussen de ploeg uit Noordwijkerhout en AFC. In de twee uur daarvoor had VVSB aan drie treffers nipt genoeg om de Amsterdammers te verslaan. Giovalli Serbony kroonde zich met twee prachtige treffers tot man van de wedstrijd.

Door Patrick Moeke - 18-9-2016, 15:34 (Update 18-9-2016, 15:34)

Het zat hem totaal niet lekker dat er vorig seizoen tot twee keer toe van AFC was verloren. Dit jaar moest...