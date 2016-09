Een dubbel gevoel voor FC Rijnvogels

KATWIJK - Bij FC Rijnvogels heerste een dubbel gevoel na de 1-1 in eigen huis tegen Scheveningen. Aan de ene kant was het gelijkspel een teleurstelling, aan de andere kant pakte de ploeg van Hein van Heek een punt tegen een team dat al jarenlang meedoet in de top van het amateurvoetbal. En dat terwijl Rijnvogels in het seizoen 2013/14 nog kampioen werd in de eerste klasse met ploegen als RCL, GHC en Voorschoten ‘97. In relatief korte tijd spelen de Katwijkers nu ineens twee niveaus hoger, nadat vorig seizoen opnieuw promotie werd gevierd.

Door Tom Mentink sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 15:52 (Update 18-9-2016, 15:52)