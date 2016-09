Noordwijk oogt oververmoeid

HOOFDKLASSE - Noordwijk is in de titelstrijd verder achterop geraakt door een 2-1 nederlaag bij Hoek. Met vijf punten uit de eerste vijf duels verrast het vorig seizoen nét niet gepromoveerde team in negatieve zin. Die slechte start wijt trainer Dogan Corneille aan de korte zomerstop. ,,Spelers hebben wat last van oververmoeidheid, vooral in mentaal opzicht. Dat is best een probleem.’’

Hij vond dat het kwetsbare Noordwijk zichzelf tekort deed, door veel kansen te missen. In een tamelijk gelijkopgaande wedstrijd kwam zijn team kort na rust op gelijke hoogte. Ruperto Dorothea rondde een fraaie aanval af. De Noordwijkse aanvalslust leidde in de slotfase juist tot een treffer van de thuisploeg. Tjeerd Westdijk miste nog een enorme kopkans op de gelijkmaker. ,,We moeten rustig blijven en niet in paniek raken’’, stelde Corneille.