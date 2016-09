Scylla start seizoen met remise

LEIDEN - Scylla is de eredivisie begonnen met een 3-3 gelijkspel tegen Stars. De Leidse ploeg had in de trage en vochtige zaal moeite met de Groningse opponent.

Door Ron Hoogendam - 19-9-2016, 13:15 (Update 19-9-2016, 13:40)

Joey Boekkooi won in de slotpartij knap met 3-1 van Arnoud Meijer en zette daarmee de 3-3 op de borden. ,,We wilden graag winnen, maar achteraf mogen we blij zijn met het gelijkspel'', zei Boekkooi, die eerder met 3-1 had verloren van Colin Rengers.

Scylla's kersverse kopman Kazeem Nasiru Ekundaya etaleerde met een lastige service en snoeiharde forehand zijn meerwaarde voor de Leidenaars door zowel Meijer als de Pool Kamil Tomaszuk in drie games te elimineren. ,,Kazeem geeft ons echt een boost.''

De mannen van Pecos openden tegen debutant Disnierats 2 zwak, maar kwamen na een 0-4 achterstand beresterk terug: 5-5. ,,Heel gek, we kregen op een of andere manier geen vat op hun spel. Na de pauze herpakten we ons goed'', keek Tony Nader terug op zijn rentree voor de ploeg. Nader klopte Marco van Elferen en Melanie Bierdrager. René Waterreus zette Rodriques en Bierdrager opzij. Youri Soons wist enkel van Rodriques te winnen.

Avanti had het tegen Scyedam zwaar te verduren en mocht in het met 6-4 gewonnen duel Steffen Greup bedanken voor zijn drie overwinningen. ,,We hebben er hard voor moeten werken en achteraf zijn we blij met deze overwinning tegen een concurrent’’, aldus kopman Greup.

De vrouwen van Scylla kwamen bij Hilversum goed weg met een remise (3-3). De jonge Esmee van Marwijk tekende voor de geweldige gelijkmaker door in drie games haar leeftijdgenote Kim Hergelink te verslaan. Marie Depuydt won ook van Hergelink. Marlotte Staps won knap, maar met veel moeite in vijf games van collega-kopvrouw Sharon Janssen (ex Heerlen).