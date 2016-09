Grasshoppers begint degelijk

KATWIJK - De mannen van Solar-systemen Grasshoppers uit Katwijk zijn aan hun promotiedivisieseizoen begonnen met een zeer degelijke overwinning op BV Groningen (78-61).

Door Joris Zandbergen - 19-9-2016, 13:30 (Update 19-9-2016, 13:38)

Coach Jeroen Reitsema beschikt sinds de komst van Jesper Jobse, Sjoerd van Vlisteren en Sjors Bootsman naar een toch al sterk team over een selectie die de grote titelfavoriet van de promotiedivisie genoemd mag worden. ,,Ze maken het moeilijk voor me’’, zei Reitsema over de keuzes die hij dit seizoen heeft. ,,De uitdaging is om iedereen gelukkig te houden. Maar als je met elkaar één doel hebt, zul je er wat voor moeten laten.’’

Tegen de Groningers ontbrak Jobse, die aan het WK één-tegen-één in het Servische Belgrado deelneemt, en kreeg topscorer Joey Schelvis in de tweede helft rust vanwege zijn deelname aan het EK drie-tegen-drie. ,,Aanvallend was het soms zoeken’’, zei Reitsema. ,,We zijn nog niet zo lang bij elkaar. Tim de Jong had echter niet veel moeite met scoren.’’

Over aanwinst Van Vlisteren was de coach van de Katwijkers razend enthousiast. ,,Hij deed zich meteen gelden met zijn verdediging en zijn leiderschap.’’

Na rust (40-26) denderde Grasshoppers over de bezoekers heen. Het verschil liep op tot boven de 30 punten, alvorens de thuisclub gas terugnam. ,,We hebben 32 minuten goed verdedigd’’, zei Reitsema. ,,Nu zorgen dat dat 40 minuten wordt.’’

Scores Grasshoppers: De Jong 21, Prins 12, Breel 10.