Alphen omarmt padel: een kruising tussen tennis en squash

Foto Hielco Kuipers Marlot van den Brink namens Padel Alphen in de streekderby tegen Oosthout uit Voorhout.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Kortweg kun je spreken van een kruising tussen tennis en squash. In Spanje is padel al de populairste racketsport en in ons land spelen steeds meer mensen het. Bij het Alphense tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot wordt de sport sinds kort ook omarmd. ,,Het is veel spectaculairder dan tennis.’’

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 20:54 (Update 18-9-2016, 20:54)

De belangrijkste vraag die een beginneling bezighoudt: hoe spreek je het uit? Een verhelderend antwoord is er eigenlijk niet. De één zegt ‘padèl’, de ander ‘peddel’.

Ook bij het...