Streekderby Rijnland-Voorschoten haalt einde niet

LEIDEN - Na twee zeges leed FC Rijnland op bezoek bij Voorschoten '97 voor het eerst verlies. Al moet de 3-0 nederlaag waar de Leidenaars in de streekderby tegenaan liepen nog wel een hamerslag krijgen. Zeven minuten voor tijd maakte de scheidsrechter er namelijk een vroegtijdig einde aan, nadat Rijnlanders Koos de Haas en Martijn van Leeuwen rood hadden gekregen.

,,Jammer'', vond trainer Paul Pikaar.

,,Het was echt een leuke pot, met voor de derde klasse een prima niveau en ja, een terechte winnaar. Het was er zeker niet de wedstrijd naar om het einde niet te halen. Ik ben de eerste om te zeggen dat mijn spelers in bepaalde situaties slimmer moeten zijn, maar vond dit besluit zwaar. Ik hoop dat het geen verdere gevolgen heeft. Maar mijn complimenten aan Voorschoten, een aanwinst voor de derde klasse.''

Die nam collega Huib van Oostrom Soede, die zijn ploeg na rust via Niels van den Berg (2) en Mike Nikic afstand zag nemen, gretig in ontvangst.

,,Ik vond het vandaag elf zielen, één gedachte tegenover los zand. FC Rijnland heeft goede voetballers, maar het is nog geen team. We hadden een tactisch plan en dat tot in de perfectie uitgevoerd.''