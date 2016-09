SJC hard onderuit in Sneek

HOOFDKLASSE - Zo woedend als SJC-trainer Kees Zethof twee weken geleden was na een 2-0 nederlaag bij Woezik, zo mild was hij na een 4-0 verlies bij SWZ Boso Sneek.

Door Hielke Biemond - 19-9-2016, 8:09 (Update 19-9-2016, 8:09)

Dat had alles te maken met de manier waarop zijn spelers zich presenteerden: veel strijdbaarder dan in de vorige uitwedstrijd. ,,Toen creëerden we geen kansen, nu genoeg.’’

Dat het niet leidde tot doelpunten, kwam volgens Zethof doordat SJC op sommige momenten nog moeite heeft met het niveau van de hoofdklasse. ,,Het zegt iets over de weerstand die wij ondervinden.’’

Vrijwel zonder uitzondering speelt het Noordwijkse team dit seizoen verre uitwedstrijden, in de noordelijke hoofdklasse. ,,Ook nu kwamen we op een plek waar we liever niet hadden willen zijn’’, sprak hij over één van de elf Friese steden.

Op bezoek bij de zondagclub van Sneek waren in de eerste helft de grootste kansen voor SJC. In de eerste minuut na rust sloeg de thuisploeg toe, uit een verlengde lange bal. Zethof zag zijn team meerdere kansen op de gelijkmaker missen.

Terwijl David Verweij een blessurebehandeling onderging, maakte Sneek Wit-Zwart de 2-0. Tijdens een slotoffensief van SJC sloeg de thuisploeg nog tweemaal toe.