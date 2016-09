Foreholte schittert, DOSR schuttert

VOORHOUT - In een spectaculair optreden tegen Elinkwijk wist Hillegom zondag op wonderbaarlijke wijze twee punten te verspelen. Mitchell van de Paard en Jeroen Dedel bogen een achterstand om in een 2-1 voorsprong. Karrenvrachten aan Hillegomse kansen werden gemist en de bezoekers profiteerden in een bewogen slotfase dankbaar uit een late strafschop (2-2).

Trainer Marcel IJzendoorn genoot van het spel van Foreholte in de thuiswedstrijd tegen RVC ’33, dat nog zonder puntverlies was (4-1). ,,Alles klopte.’’ In een overrompelende eerste helft liepen de Voorhouters uit naar 3-0 via Rik Grondel, Sam Lemmers en Christian Guijt. Na rust benutte Tom Bleijswijk een strafschop.

DOSR ging kansloos onderuit bij RKDEO (3-0). De eindstand was bij rust al bereikt. Trainer Thomas Duivenvoorden paste in de rust een driedubbele wissel toe. ,,Bij een aantal spelers had ik het gevoel dat het aantrekken van het shirt de grootste inspanning is die zij hebben geleverd.’’

Teylingen leidde bij rust met 0-2 bij Wippolder, door doelpunten van Sepehr Safi en Dorus van der Voort, maar liet zich na rust aftroeven in de lucht en verloor met 4-2.