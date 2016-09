Speels Alphen spaart machteloos MMO

Alphenaar Marwin Fennich dolt MMO-verdedigers Leroy van Goozen en Werner van Leeuwen (4). Foto: Orange Pictures/Erik van Kordelaar

ALPHEN AAN DEN RIJN - Als kleine kinderen in een speeltuin, die alles mogen doen en laten wat ze maar willen. Zo moeten de voetballers van AVV Alphen zich zondag wanen in de thuiswedstrijd tegen MMO. Ze walsen over de Hoogmadenaren heen, maar tonen genade voor hun machteloze tegenstanders.

Door Haniff Harharah - 18-9-2016, 21:22 (Update 18-9-2016, 21:22)

Assistent-coach Gerald van der Klok beent na afloop geïrriteerd richting de kleedkamer. ,,We moeten ons doodschamen dat het maar 3-0 is geworden’’, briest de oud-aanvoerder, van wie verwacht wordt dat hij op...