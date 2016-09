Bernardus dendert maar door op zondag

VIERDE KLASSE - Oegstgeest blijft ongeslagen in de zaterdagse vierde klasse. De ploeg van Huig-Jan Heeringa won met 0-2 bij VVSB en daarmee werden de Noordwijkerhouters nog gespaard. Voor de medekoploper scoorden Joep van Tulder en Danny Wenink.

Achtervolger VV Leiden liet met 10-0 geen spaan heel van het nietige WVC. Vooral Roland Middelkoop (4) en Rick Boot (3) leefden zich uit.

UDO boekte de eerste seizoenszege. Oosterheem werd met 1-3 verslagen.

In 4C kwam Alphia door een 0-4 zege op Kamerik eveneens van de nul af. Hazerswoudse Boys verloor juist voor het eerst, bij Oudewater, door een doelpunt in de negende minuut van de blessuretijd.

Op zondag blijft Bernardus doordenderen. De ploeg van trainer Marcel Vondeling won met 6-0 van Moordrecht in wat Vondeling ’de grote voetbalshow’ noemde. ,,We creëerden voor rust al heel veel, maar toen was het nog maar 1-0’’, zei de trainer. ,,In de tweede helft deelden we snel de mokerslag uit.’’ Binnen vier minuten was het 2-0 en na een rode kaart voor Moordrecht werd het prijsschieten. Alex Iliopoulos (3), Stef Schinagl (2) en Jessey Ouwerkerk scoorden voor het team uit Hazerswoude.

Altior boekte tegen Floreant zijn eerste overwinning (4-1). Marco Pellegrom was de grote man met drie goals. De andere treffer kwam op naam van Danny Pieterse.

Roodenburg verloor thuis van Taurus: 0-5.