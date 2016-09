’Van Basten’ wordt FC Boshuizen fataal

LEIDEN - ,,Ik dacht dat Marco van Basten in het veld stond. Wat een bal.’’ Tien minuten na de wedstrijd is Dennis van Rosendaal, doelman van FC Boshuizen, nog onder de indruk van het werkelijk wonderschone doelpunt van Jeremy van Uunen. ,,Zo zie je ze niet vaak. Een beetje jammer alleen dat hij hem er niet zo op dinsdagavond tijdens de training in schoot.’’

Door Tessa de Wekker - 18-9-2016, 21:27 (Update 18-9-2016, 21:27)

Van Rosendaal: ,,Ik dacht: doet hij dit echt? Ik dacht dat hij hem eerst zou aannemen. Maar hij...