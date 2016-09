Verlies DIOK en Bassets

LEIDEN - DIOK is er niet in geslaagd om ook zijn tweede competitieduel te winnen. In Hoek van Holland gingen de Leidenaars tegen The Hookers in de slotfase onderuit: 23-19. In Middelburg verloor The Bassets onverwacht van RC Oemoemenoe. Het werd ook 15-10.

Door Pieter van der Vliet - 19-9-2016, 16:28 (Update 19-9-2016, 16:28)

Na de overwinning van vorige week in de seizoensopener leek DIOK vol zelfvertrouwen af te reizen naar The Hookers. Niets was minder waar. De thuisclub scoorde al snel, waardoor de Leidenaars in de achtervolging moesten. Lange tijd bleven beide teams uitzicht houden op de overwinning, waarbij balbezit duur was.

De spelhervattingen zorgden voor druk op de tegenstander, maar echte openingen werden niet gevonden. Dankzij twee vijfpunters van scrumhalf Benjamin Garcia Propato, captain Ross Bennie-Coulsen en goed voetenwerk van Leon Koenen stond het met nog 8 minuten op de klok 11-19. Verdedigend slordig spel leverde de thuisclub twee vijfpunters op voor een 23-19 overwinning.

In Middelburg had ook The Bassets het lastig. De euforie van afgelopen week door de overwinning op vice-kampioen The Dukes zat er nog in waardoor een surplus aan fouten werd gemaakt. Voor The Bassets scoorden Benjamin Blom en Max Theunissen.