Nederlands basketbalteam is terug bij af

Foto Hielco Kuipers Bondscoach Toon van Helfteren probeert nog te redden wat er te redden valt.

BASKETBAL - Basketbal, zo zei bondscoach Toon van Helfteren, is in Nederland alleen een belangrijke sport in een klein kringetje. De Leidse Vijf Meihal zat zaterdag afgeladen vol voor de beslissing in de kwalificatiereeks. Nederland mocht met 16 punten verliezen van Duitsland om toch naar Eurobasket 2017 te gaan, maar zelfs dat bleek een te grote opgave voor de equipe van Van Helfteren. ,,Nu zijn we er weer niet in geslaagd om dat kringetje wat groter te maken’’, aldus de bondscoach.

Door Joris Zandbergen - 18-9-2016, 21:34 (Update 18-9-2016, 21:34)