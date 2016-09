Goud voor Nederlandse jeugdwaterpolosters

WATERPOLO - Vier speelsters van ZVL hebben met Jong Oranje de Europese titel gepakt. Nederland won de finale zondag in Den Haag met 9-7 van Spanje. Namens de Leidse waterpoloclub kwamen Ilse Koolhaas, Kitty-Lynn Joustra, Brigitte Sleeking en Rozanne Voorvelt in actie, net als Anouk Bergsma uit Koudekerk.

Door Tessa de Wekker - 19-9-2016, 11:00 (Update 19-9-2016, 11:00)

In Alphen aan den Rijn werd het jongenstoernooi afgewerkt. De Nederlandse ploeg van bondscoach Jacob Spijker werd achtste. Zondag was Hongarije met 17-5 te sterk in de strijd om de zevende plaats. Tim de Mey speelde een thuistoernooi. De speler van AZC scoorde een doelpunt tegen Hongarije, net als Niek van Gent (De Zijl Zwemsport). Ook Stan van Ruiten en Mark Visser (beide De Zijl Zwemsport) kwamen in actie.

In Alphen werd tevens geloot voor de Euro League. ZVL werd gekoppeld aan GZC Donk, Ugra Khanty-Maniysk (Rusland), Porto (Portugal) en Rari Nantes Bogliasco (Italië). De wedstrijden zijn van 2 tot en met 4 december in Porto.