Alecto haalt flink uit: 8-1

Foto Taco van der Eb Lars Barkmeijer juicht na een goal van LOHC, teamgenoot Quinten Mank deelt in de vreugde.

HOCKEY - De vrouwen van LOHC hebben ook het tweede duel gewonnen. Het team van Eddie Simmons was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Fletiomare. De thuisploeg kwam in de eerste helft op achterstand, maar maakte het na rust goed via treffers van Laura Konijn, Esther Imthorn en Dimmy van Ruiten. ,,De eerste helft speelden we in een te laag tempo. Na de pauze was het veel beter’’, zegt Simmons.

Door Tom Mentink sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 21:38 (Update 18-9-2016, 21:39)

Alphen ging vorige week nog met 2-3 onderuit tegen Alecto,...