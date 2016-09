LZ kan het niet bolwerken

Foto Hielco Kuipers Rory van Amsterdam van LZ 1886 haalt uit.

WATERPOLO - De waterpoloërs van Katwijk zijn de competitie met een nederlaag begonnen. VZC was in Katwijk met 12-15 te sterk.

Door Wim Siera - 18-9-2016, 21:51 (Update 18-9-2016, 21:51)

Het verlies van de eersteklasser was zeker geen schande. Katwijk verloor vorig seizoen ook al tweemaal van VZC en ook in de wat onwennige openingswedstrijd was de ploeg uit Veenendaal de bovenliggende ploeg. VZC toonde zeker meer kracht en dat verschil betaalde zich uit aan het einde van de tweede periode. De gasten liepen uit naar een 4-7 voorsprong.

Trainer Bas Willemsen...