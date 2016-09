Meerburg: niks mis mee, maar het kan veel leuker

ZOETERWOUDE - Het spel liet te wensen over, daar kon iedereen zich bij Meerburg in vinden. Desalniettemin mocht de muziek aan en het bier de kleedkamer in, want de eerste overwinning van de ploeg van Ron de Roode in de tweede klasse telde zondag wel gewoon: 2-0.

Door Mart Spierdijk sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 21:59 (Update 18-9-2016, 21:59)

Het was de 82ste minuut toen Meerburger Ramon Weijers zijn passen telde en klaar stond voor een vrije trap op ongeveer twintig meter van het vijandelijke doel. Een eerdere poging van de Zoeterwoudse middenvelder was...