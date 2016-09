Eerste winst KZ en Fluks

SASSENHEIM - TOP/Quoratio behaalde een moeizame 18-21 zege op TOP (A). De ereklasser uit Sassenheim maakte in het slotkwartier van de eerste helft slechts één goal tegen de debutant (4-7, 7-8 rust). Invallers Mart Hortensius (3) en Sanne Jousma hielden met hun goals vanaf 14-16 de voorsprong wel intact.

Door Michel van Gent sportredactie@leidschdagblad.nl - 19-9-2016, 15:07 (Update 19-9-2016, 15:07)

Sporting Trigon wacht in de hoofdklasse nog op de eerste punten na het 20-19 verlies bij SDO (K). De formatie van Maarten van Vliet was in de laatste dertien minuten van het duel sterk op dreef. Danya Kling, Henk en Janwillem van der Gugten maakten na 19-16 wel 19-19, maar andere kansen werden niet afgemaakt.

Tempo is na de 24-22 overwinning op Vriendenschaar ongeslagen koploper in de overgangsklasse. Coach Jessica Zeevaart vroeg op 23-22 bewust een time-out aan, net toen de tegenstander een strafworp mocht nemen. Dat hielp, want de bezoekers misten de stip en Edwin van der Weijde maakte uit de tegenaanval zijn achtste goal.

Fiks kreeg in de tweede helft meer greep op de twee hoofdaanvallers van AKC en won zo na 13-13 (rust) met 29-21. De Oegstgeestenaren lieten hun vrouwen meer rugdekking geven en met succes. Rachelle Peters, Kevin en Roy Vreeken (allen drie keer) en Lianne en Jan Anholts waren verantwoordelijk voor de beslissende spurt van 13-14 naar 24-19.

Pernix werd bij DOS Kampen na een moeizame eerste helft (6-6 rust) beter in de afwerking. De verdediging bleef echter veel tegengoals weggeven via strafworpen en vrije ballen. Christel Zwanenburg en Paul Westerbeek brachten als invallers meer elan, maar konden een 22-20 nederlaag niet voorkomen.

Eersteklasser KZ Danaïden behaalde tegen Synergo op wilskracht de eerste overwinning. Mike de Wit, goed voor zeven treffers, Maxime van Gaalen, Amy de Wit en Ferdi Bekken herstelden na 11-13 het evenwicht (15-15), waarna invalster Christel van Lunteren met twee treffers de ommekeer compleet maakte: 17-15.

Velocitas kreeg bij IJsselvogels pas na 20-13 meer zuiverheid, zodat de eindstand 23-21 werd. Kevin de Boer (5), Jet van Osnabrugge en Ivar van Driel (4) scoorden behoorlijk en Amanda Pikaar en Thomas de Boer vielen goed in.

Tweedeklasser Madjoe is na het 12-16 verlies tegen Korbatjo ook nog zonder punten. Leanne de Mooij (3) en Roelof Hogewoning zetten hun club van 8-7 tot 11-9 wel aan de leiding, maar in het resterende halfuur viel het schot weg.

Derdeklasser Crescendo incasseerde bij PSV een 11-10 nederlaag. Wesley van Oevern en invallers Stephan Brouwer en Jeroen Ooms brachten vanaf 11-7 in de laatste twaalf minuten nog wel de spanning terug.

Vierdeklasser Fluks pakte tegen SEV met 17-15 de eerste overwinning dankzij een demarrage van 8-6 (rust) naar 17-10. Inge Vollebregt (4), Sanne Koch, Nick Lumoindong en Maurits van der Vos (3) waren goed op schot.