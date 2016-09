Ter Leede en RCL winnen

VROUWENVOETBAL - Topklasser Ter Leede heeft na twee wedstrijden nog de volle buit. De Sassenheimse ploeg was met 0-3 te sterk voor Eldenia.

Door Welmoed de Lang - 19-9-2016, 8:13 (Update 19-9-2016, 8:13)

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, kwam de zege vrij moeizaam tot stand. ,,Eldenia is een stugge ploeg’’, merkte Judith Kuipers, de trainer van Ter Leede. De Sassenheimse speelsters bleken in Arnhem ook nog eens erg ongelukkig in de afronding. ,,Toen wist ik: oké, het wordt zo’n wedstrijd.’’

Het krachtsverschil gaf haar in de van Sassenheimse zijde veel betere tweede helft wel het vertrouwen dat het goed zou komen. Dat gebeurde ook: in de laatste twintig minuten scoorden Kim Zethof, Kitty Susan en Jill Wilmot.

Volgende week wacht kampioen DTS ’35.

Hoofdklasser RCL haalde flink uit bij Be Quick ’28. De Leiderdorpsen haalden maar liefst zeven keer de trekker over: 7-0. ,,Het was mooi om te zien dat alles klopte. Het middenveld liep hartstikke goed en daar kwamen ook de eerste treffers door”, aldus trainer Janet Griffioen, wiens formatie al snel het net vond. Dominique van Wensveen mikte al na drie minuten raak. Daarna was het de middag van Shirley Nederpel. Ze maakte de tweede en was daarna bij bijna alle aanvallen betrokken. De aanvaller schoot vijf minuten voor rust op doel en in de rebound knalde Kirsten Kok verwoestend binnen. Bij de 4-0 van Cerise Klein gaf Nederpel de assist en de 6-0 en 7-0 –beiden na rust- maakte ze zelf. De 5-0 kwam van de voet van Marijke van den Berg.