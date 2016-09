De één wil vooral, de ander kán bij Roodenburg - Football Factory

Foto Hielco Kuipers Sabir Serray van Roodenburg en Francisco Corte Real duelleren.

LEIDEN - Na afloop van de Leidse derby tussen Roodenburg en Football Factory werden onderling volop handen geschud en highfives gegeven. Hoewel Roodenburg de buren met 6-0 een dik pak slaag had gegeven, konden de spelers bij het weerzien van hun oude trainer Nino Poulina lachen.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-9-2016, 22:17 (Update 18-9-2016, 22:17)

,,Overloper, schrijf dat maar op’’, riep een van de Football Factory-spelers lachend naar de man die vorig seizoen hun trainer was. Anderen kwamen langs om de gespeelde tactiek nog even te bespreken. En dan was er...