Donny Verdam (Rijnsburgse Boys): ’Je moet een beetje geluk hebben’

Foto ORANGE PICTURES/Willem Jan DIJKDRENT Rijnsburgse Boys-captain Donny Verdam: ,,Er is nog een hoop werk te verzetten.’’

RIJNSBURG - Er zijn niet veel voetballers die hun club meedelen die aan het eind van het seizoen te verlaten, voordat ze een nieuwe hebben. Donny Verdam deed het wel. ,,Ik zocht een nieuwe uitdaging en wilde graag naar de Bollenstreek’’, zegt de 30-jarige Haarlemmer.

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 7:00 (Update 20-9-2016, 7:00)

Zijn vertrek bij Koninklijke HFC en daaraan gepaarde ’open sollicitatie’ stond nog niet in Haarlems Dagblad of Rijnsburgse Boys hing aan de lijn. Verdam was snel overstag. ,,Het zaterdagvoetbal, de entourage eromheen: het ligt me meer. Bij...