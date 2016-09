Van afscheid tot een nieuw leven in het Leidse voetbal

Archieffoto Hielco Kuipers Dick Barnhoorn werd vrijdagavond verrast bij GHC.

LEIDEN - In de kantine van GHC werd afgelopen vrijdagavond definitief het licht uitgedaan. Terwijl bestuursleden nog volop in de weer zijn met de gemeente om de financiën af te ronden, werden de leden en andere belangstellenden voor de laatste keer opgetrommeld om het glas te heffen op een afgesloten periode.

Door Hennie Kanbiersportredactie@leidschdagblad.nl - 21-9-2016, 7:00 (Update 21-9-2016, 7:00)

Het was daarbij vooral de bedoeling om Dick Barnhoorn en zijn gezin in de schijnwerpers te zetten na 38 jaren van besturen bij eerst De Sleutels en later fusieclub GHC. De...