Wandelen en rennen bij de halve van Katwijk

KATWIJK - Over enkele dagen en valt het startschot voor de 34e Halve marathon van Katwijk. Een prachtig parkoers dat door de duinen en over het strand voert.

Door Fokke Zaagsma - 20-9-2016, 14:10 (Update 20-9-2016, 14:12)

De deelnemers aan de 15 km en de 21 km krijgen een prachtige ronde door het Panbos als extraatje. Inmiddels hebben zich al meer dan 600 lopers ingeschreven.

Die voorinschrijving loopt nog steeds, maar inschrijven kan ook nog op zaterdag in restaurant De Zwaan. Op het evenementenplein bij het restaurant bevinden zich alle voorzieningen waaronder kleedtenten.

De dag begint traditioneel met de twee jeugdlopen: om 11.00 uur de loop over een kilometer voor de jeugd van 6 tot en met 9 jaar en om 11.15 uur de twee kilometer voor de jeugd van 10 tot en met 12 jaar.

Deze jeugdlopen gaan over het trottoir van de Boulevard naar een keerpunt en dan weer terug. Om 12.00 uur valt het startschot voor de senioren. Zij kunnen kiezen uit vier afstanden: 5, 10, 15 of 21 kilometer. Via de Boulevard en de Sportlaan gaan de deelnemers eerst naar het duingebied om dan via het strand weer terug te komen op de Katwijkse Boulevard. Daar ligt ter hoogte van restaurant De Zwaan de start en finish.

Ook dit keer bestaat er de mogelijkheid voor wandelaars om aan dit evenement deel te nemen. Voor hen zijn prachtige routes van 15 kilometer (start 10.15 uur), 10 kilometer (start 10.45 uur) en 5 kilometer (start 11.15 uur) uitgezet. Evenals de hardlopers starten en finishen zij bij de startboog.

Meer informatie op de website halvevankatwijk.nl

Lopen voor Kinshasa

Athletiek vereniging Rijnsoever en de werkgroep Tsisumpa van de Vredeskerk Katwijk organiseren voor zaterdag 24 september de sponsorloop ,,Halve van Katwijk". De opbrengst is bestemd voor de straatkinderen van Kinshasa.

Het unieke van deze actie is dat er geen geld naar directeuren met een vet salaris gaat en geen marketing kosten gemaakt worden. Al het geld komt via onbetaalde vrijwilligers volledig ten goede aan het straatkindertehuis. Er is een wandeltocht van 5, 10 of 15 kilometer of een hardloop van 5,10,15 of 21,1 kilometer. Sponsorlijsten zijn via onderstaande adressen verkrijgbaar.

Inschrijven via de webiste van Atletiekvereniging Rijnsvoer of bij Running Centre, Princedwarsstraat, Katwijk (na betaling direct een rugnummer mee). Eenmalig een gift doen kan op rekening NL90RABO 0120202484 (vermelding werkgroep Tshisumpa).

Meer informatie over donateurschap: giselavandelft@yahoo.com tel.06-53681550 en jaapenriahaasnoot@ziggo.nl tel.06-22624839.