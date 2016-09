FC Rijnvogels trots maar teleurgesteld

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Rob Zandbergen van FC Rijnvogels baalt. Op de achtergrond aanvoerder Joey Zandbergen.

KATWIJK - Lang hing een stunt in de lucht, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd moest FC Rijnvogels alsnog buigen. Invaller Martijn Barto zorgde voor opluchting bij de profs en bezorgde SC Cambuur een plekje in de koker voor de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

Door Robert Toret - 20-9-2016, 20:50 (Update 20-9-2016, 20:50)

FC Rijnvogels verdiende het onderonsje met de Friezen, die afgelopen seizoen degradeerden uit de eredivisie, door in de voorrondes af te rekenen met respectievelijk Groene Ster en AFC ’34. De...