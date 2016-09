Tóch niet wéér ’Fryslân Boppe’ in Katwijk

KATWIJK - In navolging van FC Rijnvogels, dat een dag eerder in de ultieme slotfase het hoofd moest buigen voor de profs van SC Cambuur, leek ook een andere Katwijkse club het in de eerste ronde van de KNVB beker niet te kunnen bolwerken tegen een Friese tegenstander. Uiteindelijk kwam het toch nog allemaal goed voor de plaatselijke VV tegen het stugge Harkemase Boys.

Door Robert Toret - 21-9-2016, 22:30 (Update 21-9-2016, 22:30)

De benauwde 2-1 winst was een opsteker voor de tweededivisionist, die voor het laatst nog eens een wedstrijd...