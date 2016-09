Marieke van Schie wil nog meer met Grasshoppers

Foto Hielco Kuipers Marieke van Schie won het eerste duel met Grasshoppers ruim van Amazone.

KATWIJK - In de jacht op meer zijn de basketbalsters van Solarsystemen woensdagavond aan een nieuw eredivisieavontuur begonnen. De vice-kampioen van Nederland haalde in sporthal Cleyn Duin meteen fors uit tegen Amazone: 90-52.

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 22:50 (Update 21-9-2016, 22:50)

Voor Marieke van Schie was het haar eerste officiële wedstrijd voor Grasshoppers, na een uitstapje naar het CTO in Amsterdam, een opleidingscentrum voor talenten. De 19-jarige Oegstgeestse kon zich niet vinden in een aantal veranderingen aldaar. ,,Er waren wat ontwikkelingen die mij ertoe deden besluiten terug te keren. Het...