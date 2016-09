VVSB moet lichtmasten alweer aanpassen voor FOX Sports

Archieffoto ANP Pro Shots Spelers van VVSB na de verloren halve finale van de KNVB beker, vorig seizoen tegen FC Utrecht.

VVSB beschikt sinds kort over een fraaie lichtinstallatie rond het hoofdveld. Komende zaterdag wordt die voor het eerst gebruikt als het team in de tweede divisie UNA ontvangt. Bij een avondwedstrijd in bijvoorbeeld de KNVB beker, zoals vorig seizoen tegen FC Emmen, hoeven de Noordwijkerhouters zo ook niet meer uit te wijken naar het veld van Quick Boys. Alleen bij rechtstreekse uitzendingen zou VVSB een probleem hebben. De afgegeven lichtintensiteit is immers slechts 300 lux waar FOX Sports 500 lux eist. En wat wil het geval? FOX koos het duel VVSB - Katwijk op 25 oktober uit om zijn kijkers voor te schotelen. Voorzitter Arjan Broekhof zit daarom met een klein probleem.