Opinie: Tenniscircuit met actuele rating mag de prullenbak in

Archieffoto Hielco Kuipers Menno van de Bor tijdens de Leidse Masters.

Voor de liefhebber was de laatste aflevering van de Masters een gruwel. De afsluiting van het buitenseizoen in het tennisdistrict Leiden werd niet, zoals de traditie wil, in poulevorm met kruisfinales verspeeld, maar via een afvalsysteem. Alle charme van het evenement was daarmee verdwenen. Het is niet de enige kritiek rond het gedevalueerde evenement. Het feit dat er op actuele ranking werd ingedeeld lokte minimaal evenveel negatieve reacties uit. Terecht. De huidige opzet van het circuit mag de prullenbak in.

Door Gertjan van Geen - 27-9-2016, 17:33 (Update 27-9-2016, 17:33)

