Taco van der Hoorn is klaar om profrenner te worden

Eigen foto De in topvorm stekende Taco van der Hoorn kwam vorige week als eerste over de streep bij een koers in het Belgische Stekene.

DE ZILK - Een racefiets en een tijdritfiets hangen naast elkaar in de woonkamer in De Zilk, voorzien van naamplaatjes: ’Taco van der Hoorn’. Ze hangen boven een houten krachthonk, dat door zijn vader is gebouwd. Dat scheelt veel bezoekjes aan de sportschool. De combinatie van studeren en semiprofessioneel wielrennen is al druk genoeg.Zware koersen

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 11:04 (Update 29-9-2016, 11:04)

Het gaat de wielrenner van De Rijke opvallend goed af. Dit seizoen wint hij veelal zware koersen in binnen- en buitenland. Daar ervaart Van der Hoorn (22)...