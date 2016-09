Katwijk Strandrace op 12 november

KATWIJK - De inschrijving voor de Katwijk Fietst Strandrace op 12 november is geopend.

Arjan van der Niet is een van de organisatoren. ,,Het parcours is, op wat kleine aanpassingen na, in grote lijnen hetzelfde gebleven. De Strandrace biedt een uitdagend en afwisselend parcours dat meerdere malen afgelegd dient te worden. Iedere ronde bevat een strandopgangen, klimmetjes en de strekdammen van de uitwatering.’’

De ronden zijn iets langer zijn dan vorig jaar, waardoor de hardrijders iets meer de mogelijkheid om opgelopen verschillen ongedaan te maken. Van der Niet: ,,Toch is het zeker geen simpel ‘heen en weertje’. Van dat soort races zijn er al genoeg en en dertien in een dozijn wedstrijd worden, is het laatste wat we willen.’’

Via de website www.katwijkfietst.nl zijn de startbewijzen te bemachtigen.